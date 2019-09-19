Николаев, Украина, 19 сентября 2019, 09:15 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины задержали подозреваемого в совершении тройного убийства на автозаправочной станции в Николаеве, заявил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль, сообщил 18 сентября телеканал 112.ua.
Коваль отметил, что задержанный находится в неадекватном состоянии. Он пьян и не может объяснить причины своего поступка.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября днём на одной из автозаправочных станций Николаева были обнаружены тела трёх человек с огнестрельными ранениями.
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