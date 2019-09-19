Николаев, Украина, , 09:15 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины задержали подозреваемого в совершении тройного убийства на автозаправочной станции в Николаеве, заявил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль, сообщил 18 сентября телеканал 112.ua.

«Был оперативно установлен фигурант, который, возможно и скорее всего, совершил это преступление… Установлено его местонахождение, он задержан, оружие при нём», — рассказал представитель полиции.

Коваль отметил, что задержанный находится в неадекватном состоянии. Он пьян и не может объяснить причины своего поступка.

«[Подозреваемый] чётко понимает, что совершил его по причине конфликтной ситуации, возникшей с лицами, которых он раньше знал», — добавил полицейский.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября днём на одной из автозаправочных станций Николаева были обнаружены тела трёх человек с огнестрельными ранениями.

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