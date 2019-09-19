Биробиджан, , 09:13 — REGNUM В ЕАО в Биробиджане остаются затопленными 40 колодцев с питьевой водой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приступить к их очистке и обеззараживанию в настоящее время из-за высокого уровня воды, не представляется возможным. В настоящее время в Биробиджане остаются подтопленными 107 жилых домов и 492 приусадебных участка. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке попросил у главы государства Владимира Путина оказать финансовую помощь для скорейшего устранения последствий паводка.