Владивосток, , 09:09 — REGNUM В Приморье восемь рыбаков из КНДР по решению суда были выдворены из России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все они обвинялись в нарушении правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации и судом были признаны виновными в данном административном правонарушении. Каждому из них был вынесен штраф в размере 2 тыс. рублей, а также они были сопровождены до пункта пропуска через госграницу России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время задержания рыболовной шхуны с гражданами КНДР, занимавшейся браконьерским промыслом в исключительной экономической зоне России, в результате столкновения были ранены трое российских пограничников.