Калат, Афганистан, , 08:58 — REGNUM Грузовик взорвался в Афганистане возле правительственной больницы в городе Калат рано утром 19 сентября. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей местных властей.

По предварительным данным, на месте теракта погибли 7 человек, еще 85 ранены. Из соседней провинции Кандагар к месту трагедии были отправлены дополнительные машины скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сообщении террористов говорится, что их целью был офис Национального директората безопасности, который находится неподалеку от взрыва.