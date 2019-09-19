Южно-Сахалинск, , 09:07 — REGNUM Медведя сняли на видео в 05:00 по местному времени на главной площади столицы сахалинских нефтяников Охи. Косолапый носился возле администрации города и кинотеатра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Медведя спугнули автомобилисты, он убежал в лес. Видео с бегающим по площади косолапым гостем прислали очевидцы в редакцию регионального ИА Сахалин. Инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально частые случаи выхода медведей к людям зафиксированы в 2019 году на Камчатке. 70 голодных медведей перекрыли популярный туристический маршрут. Звери ждали нерку на реке, впадающей в Курильское озеро. Но подходы нерки в этом году были крайне слабыми. Местные жители утверждают, что реки перекрыли рыбопромышленники.