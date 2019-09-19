Камышлов, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM На Урале вынесен приговор руководителю муниципального учреждения Камышловского городского округа Денису Калмыкову по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в присвоении и растрате денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Камышловский районный суд приговорил Дениса Калмыкова к пяти годам лишения свободы в колонии, Кроме того ему назначен судебный штраф в размере 70 тыс. рублей, а также суд обязал чиновника компенсировать нанесённый городской казне ущерб в размере 667 тыс. рублей.

Отметим, что подсудимый вину не признал, а приговор суда может быть обжалован.

По версии следствия, обвиняемый заключил соглашения с двумя субъектами предпринимательства о выделении субсидий на развитие бизнеса по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства». Полученные средства, ввиду представления чиновником недостоверных сведений в соглашениях, предприниматели передали Калмыкову, и он их использовал по своему усмотрению, представив фиктивные финансовые отчёты.

Также следствие обвиняет Калмыкова в растрате средств полученных по фиктивным договорам на установку рекламных конструкций и сцены для праздничного мероприятия, уборку территории кладбища. В ходе проверки установлено, что фактически работы не были выполнены.