Карсон-Сити, США, , 08:32 — REGNUM В США осуждены двое молодых блогеров из Нидерландов, пытавшиеся проникнуть на секретную и покрытую тайной военную базу «Зона 51» в штате Невада, сообщает CNN.

Молодые люди припарковали свой автомобиль почти в 5 км от базы и прошли пешком через зону безопасности, проигнорировав запрещающие знаки. В машине у них были припасены ноутбуки, камера и дрон. При аресте они заявили, что хотели «просто посмотреть».

Суд приговорил их к году лишения свободы, однако нарушители были освобождены спустя три дня после выплаты штрафа в размере более $2 тыс. с каждого. Кроме того, у них было изъято оборудование для съемок.

Вокруг «Зоны 51» ходит множество легенд. В народе считается, что на ее территории правительство США скрывает инопланетян и проводит над ними эксперименты. На 20 сентября в США был запланирован флэшмоб «Штурм «Зоны 51»: они не смогут остановить всех нас», в котором пожелали участвовать 2 млн человек, однако в последний момент организатор объявил, что его предложение было шуточным.