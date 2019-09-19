Канберра, , 16:57 — REGNUM В австралийском городе Маллумбимби (штат Новый Южный Уэльс) полиция обнаружила подозрительный предмет. Об этом сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

ЧП произошло 19 сентября в переулке возле отделения Commonwealth Bank. Предмет оказался самодельной бомбой. Сотрудники полиции провели эвакуацию людей, установив вокруг Commonwealth Bank 200-метровую зону отчуждения и заблокировали улицы Беррингбар-стрит и Стейшен-стрит.

На место происшествия были направлены дополнительные силы, в том числе экстренные службы и саперы.

Отмечается, что самодельная бомба, найденная в переулке, была объявлена «безопасной» после исследования ее саперами.