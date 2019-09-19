Рамалла , , 08:34 — REGNUM Три ракеты взорвались на территории Сектора Газа 18 сентября. Газета Haaretz сообщает о семи раненых палестинцах.

По информации издания, одна из запущенных ракет упала рядом с ограждением, которое разделяет Израиль и Сектор газа, а две — рядом с домом в городе Рафах.

Сообщается, что израильские военные заявили о неудачном пуске ракет с палестинской территории. Отмечается, что ни одна из них не долетела до территории Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре боевая группировка «Народное освобождение Палестины» заявила, что сбила разведывательный беспилотник, принадлежащий Израилю. Еврейское государство информацию не подтвердило, было предположение, что летательный аппарат принадлежал другой палестинкой группе.