Петропавловск-Камчатский, , 08:32 — REGNUM Жители Камчатки сняли на видео медведя, плывущего в море, по Авачинской губе, в сотнях метров от берега. Специалисты говорят, что ничего удивительного в этом нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как объяснил ИА Кам 24, сотрудник Кроноцкого заповедника Александр Никоноров, ничего необычного в этом нет.

«Медведи — отличные пловцы. Температура воды для них не препятствие — шкура и подкожный жир надежно защищают организм. Известны факты, когда камчатские медведи доплывали до курильского острова Шумшу, отделённого от Камчатки Курильским проливом, шириной примерно в 11 км.», — пояснил Никоноров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года случаи выхода медведей к людям, даже массового, стали повторяться столь часто, что это вызвало сильную тревогу камчатцев. Местные жители убеждены: медведей оставили без рыбы рыбопромышленники, перекрывшие реки. Власти утверждают, что нашествие медведей в населённые пункты — природный катаклизм.