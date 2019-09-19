Уфа, , 08:35 — REGNUM Жительница Уфы приобрела поддельные монеты за 60 тысяч рублей. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру постучали трое мужчин. Злоумышленники предложили женщине купить по выгодной цене золотые монеты, которые они якобы нашли на стройке.

Мошенники предложили женщине съездить к ювелиру, и убедится в подлинности находки. Женщина взяла часть монет и посетила специалиста, который подтвердил их подлинность.

Поверив мошенникам, женщина у них приобрела 39 монет за 60 тысяч рублей, которые при последующей проверке оказались поддельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время полиция разыскивает мошенников.