Томск, , 08:10 — REGNUM В отношении исполняющего обязанности начальника Асиновского таможенного поста Томской таможни возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 сентября, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Уточняется, что дело возбуждено Новосибирским следственным отделом на транспорте по материалам оперативно-розыскной деятельности томского УФСБ и отдела по противодействию коррупции томской таможни.

По предварительным данным, 16 августа 2019 года и. о. начальника Асиновского таможенного поста, проводя таможенный досмотр железнодорожного вагона, выявил незадекларированные коммерческой организацией лесоматериалы.

Речь шла о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Однако и. о. начальника велел инспектору составить акт досмотра с меньшим объёмом незадекларированного лесоматериала. В таком случае директору фирмы грозило бы только административное наказание.

Расследование продолжается.

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