Лилонгве, , 08:11 — REGNUM В среду, 18 сентября, в столице Малави Лилонгве группы гражданского общества и сторонники оппозиции вышли на демонстрацию против результатов майских выборов. Акции протеста привели к хаосу, магазины и имущество были разрушены, а по меньшей мере два местных журналиста подверглись нападению. Об этом сообщает ВВС Africa.

Протесты организовали группы гражданского общества. Их поддержала основная оппозиционная «Партия конгрессов Малави» (MCP) и сравнительно недавно сформированная партия «Объединенное движение трансформации» (UTM) во главе с предыдущим вице-президентом страны Саулосом Чилимой.

Протестующие требуют отставки председателя избирательной комиссии Джейн Ансах, которую они обвиняют в неумелом управлении выборами.

Ансах настаивает на том, что уйдет в отставку только в том случае, если ее вина будет доказана в судебном порядке. Напомним, что оппозиция обратилась в Верховный суд страны с ходатайством об аннулировании результатов президентских выборов.

После выборов в Малави регулярно проводились акции протеста, которые часто заканчивались насилием и мародерством. Однако в среду, 18 сентября, жертвами в первый раз стали журналисты. Двое журналистов, подвергшихся нападению, получили легкие ранения, передает ВВС.