Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Полевского в Екатеринбург. Столкновение пассажирского транспорта и автомобиля Mercedes произошло на Полевском тракте у поворота на Индустриальный парк.

Как сообщает информационный портал Е1, в дорожно-транспортном происшествии пострадал только пассажир иномарки. Пассажиры автобуса не пострадали.

В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около 08:00 по местному времени и на данный момент инспекторы выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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