Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM В Сахалинской области чиновник избавил рыбопромышленника от крупного штрафа в сумме 60 млн рублей, подделав документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального АСТВ, сотрудник Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства фальсифицировал служебную документацию ради сокрытия административного правонарушения.

В марте 2019 года в отношении юрлица за нарушения правил добычи водных биоресурсов в Сахалино-Курильской промысловой зоне было возбуждено административное производство. Чиновник Росрыболовства сфальсифицировал документы, чтобы избавить рыбопромышленников от крупного штрафа в 60 млн рублей. СК РФ УМВД по Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий. Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года двое чиновников Росрыболовства на Сахалине были задержаны по подозрению в получении взятки.