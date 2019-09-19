Сеул, , 08:26 — REGNUM В Южной Корее сотрудниками полиции, предположительно, установлена личность «хвасонского серийного убийцы», находившегося в розыске за убийства девяти женщин. ДНК подозреваемого совпало с биологическим материалом, оставленном на уликах с мест преступлений. Об этом 19 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подозреваемым является 56-летний мужчина, который отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство своей невестки в 1994 году. Его же подозревают в изнасиловании и убийстве девяти женщин в Хвасоне, городе к югу от Сеула, в период с 1986 по 1991 год.

Отметим, что убийства в Хвасоне стали самыми громкими преступлениями в современной истории Южной Кореи и самыми масштабными в плане расследования, число подозреваемых составило 21 280 человек. Фильм «Воспоминания об убийстве» (2003) южнокорейского режиссёра Пог Чжун Хо основан на этих событиях.