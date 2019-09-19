Красноярск, , 07:47 — REGNUM Подозреваемый в разбойном нападении на автозаправочные станции (АЗС) задержан в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Кнопка тревожной сигнализации сработала на автозаправочной станции села Ажинское вечером 18 сентября. В это время шарыповские сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования.

Прибыв к объекту, сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный мужчина, облив ведро из канистры бензином и угрожая физической расправой работнику станции, потребовал деньги. Получив отказ, злоумышленник поджег ведро и скрылся.

Подходящего под описание злоумышленника с канистрой в руках наряд вневедомственной охраны заметил на ближайшей АЗС. Его задержали. Выяснилось, что 34-летний мужчина после первой неудачной попытки ограбления направился на соседнюю станцию и забрал там 700 рублей, угрожая поджогом.

Подозреваемого передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Улан-Удэ двое в масках с ножом ограбили магазин.