Новосибирск, , 07:42 — REGNUM Прокуратура Новосибирска начала свою проверку после появления в СМИ информации о провалившихся в яму с кипятком на тротуаре женщине с ребёнком, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при содержании подземных коммуникаций, при наличии оснований примет меры реагирования. Итоги проверки взяты в прокуратуре на контроль», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября женщина с двухлетним ребёнком провалилась на тротуаре в центре Новосибирска — они оказались в яме с кипятком и были госпитализированы с ожогами.

СУ СКР по Новосибирской области назначило проверку «по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ» — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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