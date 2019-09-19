Усть-Илимск, Иркутская область, , 07:35 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура проверила деятельность филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимске — одного из крупнейших предприятий в России по производству целлюлозы. Как сказано в официальном сообщении этого надзорного ведомства, по её итогам выяснилось, что предприятием в нарушение закона об охране атмосферного воздуха, осуществлялась эксплуатация пяти источников выбросов загрязняющих веществ без специальных установок по очистке газов.

Причём, речь идёт о газах (их суммарный выброс составлял более 100 тонн в год) с ощутимым неприятным запахом (сероводород и метилмеркаптан), что создавало неблагоприятную экологическую обстановку для горожан.

«В целях понуждения предприятия к устранению нарушений природоохранным прокурором в Усть-Илимский городской суд направлено исковое заявление о возложении на АО «Группа «Илим» обязанности по оборудованию источников выбросов в атмосферу установками по очистке газов», — отмечают в природоохранной прокуратуре.

Известно, что предприятию предстоит потратить на очистное оборудование порядка 430 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, группа «Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Годовой объём производства предприятий группы превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира. В начале июня 2019 года было заявлено, что объём инвестиций в модернизацию и строительство мощностей на сибирских комбинатах в текущем периоде составит порядка $3 млрд (более 190 млрд рублей по текущему курсу).

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