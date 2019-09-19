Руштуру, , 07:38 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) был убит командир ополчения руандийских хуту, который находился в международном розыске за военные преступления. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление конголезской армии.

По словам журналистов, убитый Сильвестр Мудакумура, разыскиваемый Международным уголовным судом (МУС), возглавлял «Демократические силы освобождения Руанды» (ДСОР). Он был убит в районе города Рутшуру на востоке Демократической Республики Конго, заявил в среду, 18 сентября, представитель армии страны.

Лидеров ДСОР обвиняют в участии в геноциде в Руанде в 1994 году. В тот год всего за 100 дней этнические экстремисты-хуту убили около 800 000 человек этноса тутси, этнического меньшинства Руанды и их политических противников.

МУС выдал ордер на арест Мудакумуры в 2012 году по девяти пунктам обвинения в военных преступлениях, включая убийства, изнасилования и пытки.