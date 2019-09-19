Биробиджан, , 07:39 — REGNUM В настоящее время на гидрологических постах Еврейской автономной области отмечается значительное превышение уровня воды в Амуре от отметки критического явления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На постах наблюдения в селе Ленинское уровень воды превышает критическую отметку на 37 см, возле села Нижнеспасское — на 85 см. Как отмечают специалисты, к среднемноголетнему значению уровень воды опустится в первой декаде октября.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в ЕАО привело к подтоплению 56 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в настоящее время остаются подтопленными 137 жилых домов, 2 046 приусадебных хозяйств, 31 участок автомобильных дорог протяженностью 16 км.