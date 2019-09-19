Чикаго, США, , 07:34 — REGNUM Три человека погибли и один получил ранение в результате стрельбы, открытой по ним из автомобиля седан в районе Гарфилд-парка на западе Чикаго (США) в среду, 18 сентября. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Чикаго.

ЧП произошло возле продуктового магазина. Трое мужчин в возрасте 19, 22 и 23 лет были доставлены в больницу Mt. Sinai Hospital, где позже скончались. Четвертый пострадавший, 22-х лет, был доставлен в критическом состоянии в другую больницу города.

Личности погибших пока не установлены. Ведется следствие.