Олёкминск, Якутия, , 07:22 — REGNUM По иску прокурора Олёкминского района Якутии суд обязал предпринимателя, осужденного за мошенничество и присвоение средств, вернуть 9,9 млн рублей в бюджет поселения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава строительной компании заключил муниципальный контракт и должен был сделать капитальный ремонт в многоквартирном доме. Не выполнив работы, он составил акты о приёмке выполненных работ и представил их заказчику.

«Пользуясь полномочиями по снятию денежных средств с расчётного счёта предприятия, руководитель из корыстных побуждений присвоил денежные средства», — пояснили в прокуратуре Якутии.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с осужденного ранее сумму ущерба — 9,9 млн рублей, которые он был обязан вернуть по решению суда первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутию сотрясают коррупционные скандалы, практически регулярно заводят уголовные дела на руководителей разного уровня, работников госструктур и предпринимателей.