Златоуст, Челябинская область, , 07:17 — REGNUM В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 18 сентября возле одного из общежитий. Один человек погиб, ещё трое получили травмы.

Как отмечают в СКР, граната была у пьяного гражданина. Он же и погиб при её взрыве. Део заведено по факту убийства.

Отметим, в областном минздраве ранее сообщали о пятерых пострадавших, один из которых погиб. Остальные выжили, им оказали помощь и отправили лечиться амбулаторно.

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