Зея, Амурская область, , 07:06 — REGNUM Жители города Зея на одной из улиц обнаружили следы медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты охотнадзора заявили, что следы принадлежат медведю в возрасте около двух лет, который вышел из леса, скорее всего, не из-за голода, а из любопытства. В этом году кормовая база медведей вполне удовлетворительная, голода у них не будет, и у них нет нужды выходить к людям за пищей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Сахалине наблюдается массовый выход медведей к человеческому жилью, 28 агрессивных животных поплатились за это жизнью.