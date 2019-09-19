Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. ДТП произошло на перекрёстке улиц 40 лет Октября и Уральских Рабочих.

Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл днём 18 сентября. Автомобиль «КИА» вылетел на пешеходный тротуар, травмировав трёх человек. Сам водитель не пострадал. Прибывшие на место медики предложили двум пострадавшим пешеходам отправиться на лечение в больницу, но согласился только один, а второй от госпитализации отказался.

Отметим, что в момент аварии водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии и в отношении него составлен протокол. Также, по заявлениям очевидцев, он пытался пояснить, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса машины, а после приезда скорой намеревался покинуть место аварии.

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