Барнаул, , 06:03 — REGNUM В Барнауле с сегодняшнего дня, 19 сентября, в связи с реконструкцией тепловых сетей, на сутки ограничивают подачу горячего водоснабжения. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), под отключение попадают 19 тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов города.

«Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов. Энергетики Сибирской генерирующей компании завершают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле», — пояснили в СГК.

Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

«В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 до 23:00 местного времени 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, семь медицинских и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города; с 9:00 местного времени 19 сентября до 15:00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.

Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются: с 9:00 местного времени 16 сентября до 17:00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а», — отмечают энергетики.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

«Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов», — поясняют в СГК.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

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