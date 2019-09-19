Иркутск, , 05:53 — REGNUM За последние сутки сразу двое жителей Иркутской области пропали, отправившись в лес за грибами, сообщает регионального ГУ МВД РФ.

В тайге Нижнеудинского района пропала женщина пенсионного возраста. О ЧП полицейским сообщил родственник. Выяснилось, что жительница села Бельск Черемховского района вместе с семьей отправилась в лесной массив неподалеку от села Замзор, однако во время сбора грибов заблудилась.

В Усть-Илимском районе более 20 сотрудников полиции, спасатели и добровольцы ведут поиски жителя поселка Невон. Известно, что 42-летний мужчина с женой и дочерью отправился за грибами в район, расположенный более чем в 10 километрах от населенного пункта. В тайге мужчина пропал из зоны видимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за последнее время произошло уже два происшествия с грибниками. К статью, в обоих случаях поисковые операции закончились благополучно.

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