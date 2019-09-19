Магадан, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM Пенсионный фонд в Москве самовольно перевёл пенсионные накопления жителя Магадана в «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие». Прокуратура Магадана выявила использование заведомо ложных документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выяснилось, что в одно из отделений ПФР в Москве от имени магаданца было направлено заявление о досрочном переходе из государственного ПФ в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие».

«Согласие» получило договор об обязательном пенсионном страховании, якобы заключенный с указанным «заявителем», и с 2019 года его накопления в размере 530 тыс. рублей уже находятся в этом фонде.

Возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из отделения Пенсионного фонда похищено 466 тыс. рублей — неустановленное лицо предоставило подложные заявления за подписью жителей села республики в отделение ПФ о переводе пенсий в НПФ.