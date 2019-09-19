Ванино, Хабаровский край, , 05:41 — REGNUM Поселок Высокогорный в Ванинском районе Хабаровского края остался без воды и электроэнергии из-за сильного снегопада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Снегопад и сильный ветер оборвали провода линий электропередач. В посёлке не работают детские сады, больница, школа. Дороги чистить нечем — единственный грейдер в ремонте, в разобранном состоянии. Днём температура воздуха в Высокогорном, самом отдаленном поселке Ванинского района, +2, ночью ниже нуля. Отопительный сезон начнется только 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, переживающему паводок Хабаровского края синоптики пообещали снегопады и заморозки.