Екатеринбург, , 05:16 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге погибли два человека. Авария произошла на дублёре Сибирского тракта поздно вечером 18 сентября.

Как сообщает информационный портал Е1, в ДТП попал водитель мотоцикла Honda и пешеход, которые погибли на месте. Также в результате аварии повреждена машина ВАЗ-2115.

По данным дорожной полиции, 43-летний мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Из-за столкновения водитель мотоцикла вылетел из транспортного средства, после чего неуправляемая Honda врезалась в автомобиль.

Отметим, что на данный момент не установлена личность пешехода.