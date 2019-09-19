Кукмор, Татария, , 04:22 — REGNUM Надзорная инстанция обнаружила в декларации одного из муниципальных чиновников многочисленные нарушения. Чиновник из Кукморского района Татарии забыл указать доходы своей супруги, имеющуюся у семьи недвижимость и многочисленные счета. В адрес главы района после этого было внесено представление. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Нарушитель работает главой одного из отделов совета района. В справках о доходах за 2018 год не было указано 675 тыс. рублей дохода его жены, продавшей квартиру, а также данные о двух объектах недвижимости, что принадлежат и самому забывчивому служащему. Не попали в декларацию и сведения о 18 банковских счетах, что открыты на него и супругу.

Решение по внесённому представлению пока не принято.

Напомним, в 2018 году мандатом за забывчивость расплатился депутат думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который не указал в декларации займ на 9 млн рублей. Мандат ему пришлось сдать досрочно после прокурорского вмешательства.