Лос-Анджелес, США, , 03:52 — REGNUM О стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Предварительно известно о погибшей девушке и двух пострадавших — мужчине и женщине, которых доставили в больницу. Полиция ведет поиск стрелка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на трассе в американском штате Техас, жертвами которой стали пять человек, более двух десятков получили ранения.

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