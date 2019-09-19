Петропавловск-Камчатский, , 03:48 — REGNUM Полицейский пёс по кличке Смайл на Камчатке разыскал угонщика автомобиля и привёл к нему своего напарника — полицейского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию Петропавловска-Камчатского обратился мужчина, заявивший, что у него угнали иномарку. Автомобиль вскоре обнаружили брошенным в нескольких сотнях метров от дома. При осмотре выяснилось, что из машины похищен пневматический пистолет Макарова, принадлежавший владельцу авто. На место прибыл полицейский кинолог старшина Аслан Кочконбаев и его служебно-розыскной пёс по кличке Смайл. Смайл сразу взял след и привёл полицейских к одному из домов Петропавловска, где указал на мужчину, который при виде полиции бросил на землю пистолет и нож и попытался скрыться. Преступник был задержан. 35-летний безработный и ранее судимый житель Камчатки доставлен в полицию.

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