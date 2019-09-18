Тумако, , 23:39 — REGNUM Два беспилотника, начинённых взрывчаткой, были обнаружены и уничтожены представителями колумбийской армии на западе страны. Об этом 18 сентября сообщила газета El Tiempo.

Инцидент произошёл вечером 17 сентября в муниципалитете Тумако, расположенном в западном департаменте Нариньо. Беспилотные летательные аппараты удалось обнаружить в джунглях благодаря информации, полученной от разведки.

На борту обоих дронов было по 300 грамм взрывчатого вещества в каждом. Оба беспилотника были уничтожены военнослужащими.

Власти департамента начали расследование. Отмечается, что в данном регионе активно действуют повстанческие группировки и преступные организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представитель Революционных Вооружённых Сил Колумбии — Армии Народа (FARC — EP) Иван Маркес объявил о «новой фазе вооружённой борьбы» в Колумбии. Маркес пояснил это нарушением ранее достигнутых договорённостей властями.

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