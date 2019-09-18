Феодосия, Крым, , 23:24 — REGNUM Возгорание сухой травы площадью около 10 га тушат пожарные под Феодосией в Республике Крым. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание сухой травы произошло около 18:30 мск на берегу Чёрного моря в районе посёлка Орджоникидзе под Феодосией. Площадь пожара составляет около 10 га.

С пожаром борются лесники и пожарные расчёты. К ликвидации пожара привлечено более 50 человек.

Сообщается, что тушение пожара затруднено из-за сильного ветра, существует опасность перехода пламени на расположенные неподалёку дачные дома.

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