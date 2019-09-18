Ижевск, , 22:25 — REGNUM В управлении МВД по Удмуртии опровергли информацию, которая распространяется в социальных сетях, об участии главы ведомства в нелицеприятном инциденте на одной из баз отдыха в Татарии.

«Информация, размещенная 18 сентября 2019 года в сети Интернет о нарушениях действующего законодательства руководством МВД по Удмуртской Республике, не соответствует действительности», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на сообщество в одной из соцсетей, что якобы глава МВД республики, катаясь на принадлежащем управлению катере, вылетел на берег, в результате чего один из отдыхающих получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Инцидент произошел в деревне Нырында, а министр был «в состоянии алкогольного опьянения». В сообществе утверждали, что материалы проверки по факту происшествия были переданы в следственное управление СКР по Татарии, поскольку инцидент произошел на подведомственной управлению территории.