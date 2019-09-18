Москва, , 21:01 — REGNUM Сотрудник отдела собственной безопасности МВД, пострадавший при задержании патрульного на станции метро «Рязанский проспект», скончался от полученных ранений, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, несмотря на усилия медиков, пострадавший умер по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.

По информации телеканала, погибшие сотрудники полиции — подполковники Максим Веялко и Алексей Лимонов.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 18 сентября подозреваемый в получении взятки от гражданина без документов патрульный УВД на Московском метрополитене при попытке его задержания открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что один полицейский погиб, а ещё один госпитализирован с тяжёлым ранением.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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