Киев, , 21:08 — REGNUM Мужчина, угрожавший взорвать мост «Метро» через Днепр, может получить пожизненный срок. Об этом 18 сентября заявил журналистам глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное производство по статье о подготовке к террористическому акту. Санкции этой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания пожизненное заключение.

Крищенко отметил, что лично ему показалось, что мужчина находится под воздействием алкоголя либо каких-то веществ. У задержанного возьмут анализы для проведения экспертиз.

Также глава Киевской полиции пояснил, что сотрудникам спецподразделения не пришлось открывать огонь по подозреваемому. Автомобиль задержанного в настоящее время осматривают взрывотехники. По словам Крищенко, в спецоперации по задержанию подозреваемого приняли участие около 300 сотрудников спецподразделений, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Крищенко подтвердил, что задержанный является уроженцем Симферополя. Информацию о том, что задержанный являлся участником военной операции в Донбассе, глава полиции Киева комментировать отказался.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Киеве мужчины, угрожавшего взорвать мост через реку Днепр.

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