Москва, , 20:20 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по коллегам в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По предварительным данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции «Рязанский проспект» при попытке задержания сотрудниками отдела собственной безопасности служащего полиции метрополитена, подозреваемого в получении взятки от гражданина без документов, подозреваемый осуществил выстрелы из табельного оружия. В результате один из сотрудников ОСБ погиб, второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

«Подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса. Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего», — отметили в СК.

Напомним, ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что открывший стрельбу по коллегам полицейский подозревался в получении взятки в размере 2000 рублей. Источники также сообщили, что отдел собственной безопасности «разрабатывал» подозреваемого около двух недель.

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