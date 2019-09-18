Казань, , 20:19 — REGNUM В Казани задержан местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

Днем 17 сентября мужчина подошел к нескольким школьницам и предложил щенят. Одна из девочек согласилась. Мужчина отвел 8-летнюю девочку в ближайшую лесопосадку, где надругался над ней. Девочка в настоящее время госпитализирована.

Злоумышленник был задержан. Установлено, что он нигде не работал, и вместе с сожительницей снимал квартиру неподалеку от места происшествия. Причем ранее он был судим за аналогичное преступление.

Проводятся мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы. Следователь обратится в суд с ходатайством о заключении злоумышленника под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября следователи Нижнекамска объявили в розыск мужчину, который два месяца терроризировал одну из школ города и лицей, домогаясь малолетних девочек, идущих в учебное заведение и из него. Число пострадавших не уточнялось. Следователи отмечают, что неизвестный мужчина с декабря 2017 года по середину февраля 2018 года орудовал около школы № 9 и лицея № 24. Известно, что преступнику от 40 до 55 лет, рост до 180 см. Напуганные дети не смогли дать более точного описания, и по этой причине на основании показаний было выполнено два фоторобота одного человека.