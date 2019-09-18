Киев, , 20:18 — REGNUM Мужчина, угрожавший взорвать мост, задержан бойцами отряда специального назначения Нацполиции Украины в городе Киеве. Об этом 18 сентября сообщает издание «Украинская правда».

По данным издания, фамилия мужчины Белько, он является бывшим военнослужащим, участником военных действий на Донбассе и подавал ходатайство о получении земельного участка. В июне текущего года он был признан судом виновным в самовольном оставлении воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил журналистам, что со злоумышленником пытались вести переговоры, но суть его требований осталась непонятна. В отношении Белько было заведено уголовное дело о подготовке теракта. По предварительным данным, мужчина может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, вооружён огнестрельным оружием.

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