Сыктывкар, , 20:06 — REGNUM Части ракеты, запуск которой запланирован на 26 сентября с космодрома Плесецк, могут упасть на территорию Коми. В зоне риска — населенные пункты трех районов республики.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве природы Коми, пуск будет произведён с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Предполагается, что районами падения отделяющихся частей ракеты станут «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы), которые на период пуска объявляются временно опасными.

Накануне запуска будет проведено аэровизуальное обследование районов падения частей ракеты, в случае нахождения в них людей будет произведена их эвакуация.

27 и 28 сентября будет проведен послепусковой облет территорий «Вашка» и «Железнодорожный» для установления мест падения частей РН «Союз-2» и осмотра территории их приземления.