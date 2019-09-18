Рославль, Смоленская область, 18 сентября 2019, 19:56 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы Смоленской области после появления в СМИ сообщения об издевательства, которые терпят дети в многодетной приёмной семье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 18 сентября
Следователи намерены изучить условия проживания детей, а также забрать из полиции материалы по факту причинения приемным детям телесных повреждений. В поле зрения следователей окажется и работа системы профилактики — действиям соцслужбы обещают дать оценку.
Как сообщила Readovka, 63-летняя приемная мать восьмерых детей несколько лет их мучила, а недавно пыталась застрелить их. Ружье у матери отобрала старшая дочь. До этого в больнице с травмами оказался супруг женщины. Сейчас дети находятся в больнице.