Златоуст, Челябинская область, , 19:52 — REGNUM В челябинском Златоусте при срабатывании взрывного устройства пострадали пять человек. Один из них погиб на месте, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Ещё четверо выжили. Их доставили в травмпункт, где оказали необходимую помощь. Затем они были отправлены на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в одном из общежитий ближе к вечеру. Обстоятельства ЧП выясняются.

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