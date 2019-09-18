Киев, , 20:13 — REGNUM Неизвестный злоумышленник, угрожающий взорвать мост через Днепр в Киеве, вооружён огнестрельным оружием. Об этом 18 сентября сообщает пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По словам Тракало, мужчина сделал несколько выстрелов в воздух из огнестрельного оружия. При этом Тракало заявил, что не знает, есть ли у злоумышленника взрывчатка.

По сообщениям ряда украинских СМИ, мужчина на мосту сбил один из беспилотников, запущенных сотрудниками экстренных служб. Сообщается также, что сам мужчина прибыл на мост в автомобиле, он одет в камуфляж и голубой берет и изредка машет флагом Украины.

На место происшествия прибыл мэр города Киева. Кроме того, к мосту подъехала колонная военной техники во главе с БТР, а также представители штурмового спецподразделения полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе неизвестного мужчины в Киеве взорвать мост «Метро» через реку Днепр.

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