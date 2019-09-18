Москва, , 19:42 — REGNUM Один сотрудник полиции погиб и ещё один получил тяжёлое ранение в ходе перестрелки в Москве. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции представителями отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стрелявший был задержан на месте происшествия. Пострадавший полицейский госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Других подробностей произошедшего в сообщении ведомства не приводится.