Сочи, Краснодарский край, 18 сентября 2019, 19:29 — REGNUM Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Адлерском районе Сочи, 18 сентября сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии Краснодарского края.
Ее обнаружили местные жители при проведении земляных работ на территории частного дома.
«Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом», — сообщили в управлении.
Группа разминирования ОМОН идентифицировала снаряд как 120-мм осколочно-фугасную мину времен Великой Отечественной войны.
Напомним, ранее в центре Краснодара была обнаружена граната. Территория вокруг опасной находки была оперативно оцеплена, а сам взрывоопасный предмет вывезен на полигон и уничтожен.
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