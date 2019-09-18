Сочи, Краснодарский край, , 19:29 — REGNUM Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Адлерском районе Сочи, 18 сентября сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии Краснодарского края.

Ее обнаружили местные жители при проведении земляных работ на территории частного дома.

«Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом», — сообщили в управлении.

Группа разминирования ОМОН идентифицировала снаряд как 120-мм осколочно-фугасную мину времен Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее в центре Краснодара была обнаружена граната. Территория вокруг опасной находки была оперативно оцеплена, а сам взрывоопасный предмет вывезен на полигон и уничтожен.

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