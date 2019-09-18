Стамбул, Турция, , 19:30 — REGNUM Крупный пожар на предприятии по производству полиэстера взят под контроль в промышленной зоне Тузла в турецком Стамбуле. Об этом 18 сентября сообщает телеканал NTV.

Взрыв с последующим пожаром произошёл в промзоне днём 18 сентября. На месте происшествия работают 50 пожарных расчётов, район оцеплен полицией.

Велика вероятность попадания в атмосферу опасных химических веществ, поэтому жителей близлежащих районов просят по возможности не открывать окон и не выходить на улицу, особенно в случае, если начнётся дождь.

При тушении возгорания пострадали как минимум двое пожарных. Причина возгорания пока остаётся неизвестной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара площадью три тыс. квадратных метров на заводе «ВИЗ — Сталь» в Екатеринбурге. При пожаре никто не пострадал, проводится мониторинг состояния воздуха в районе пожара.

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