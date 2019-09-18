Сургут, Югра, , 18:31 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) проводится проверка по факту смерти 9-летней девочки в ванной во время купания. Предварительная причина смерти — удар током от зарядного устройства телефона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что во время купания вечером 17 сентября девочка сидела в ванной и использовала сотовый телефон, который был подключён к электрической розетке. Рабочая версия: школьница получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство от электропитания. Смерть ребёнка наступила на месте происшествия.

На данный момент следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что погибший ребёнок воспитывался в благополучной семье.